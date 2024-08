जय शाह निर्विरोध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए

Highlights जय शाह 1 दिसंबर, 2024 से नए ICC अध्यक्ष का पद संभालेंगे जय शाह आईसीसी का नेतृत्व करने वाले भारत के पांचवें व्यक्ति होंगे शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भी यह पद संभाल चुके हैं

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह को मंगलवार, 27 अगस्त को निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का नया अध्यक्ष चुना गया। जय शाह ने समय सीमा के दिन शीर्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद वे वैश्विक क्रिकेट शासी निकाय का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। वे ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे, जिन्होंने 2020 में शीर्ष पद हासिल करने के बाद तीसरा कार्यकाल नहीं मांगा था। जय शाह 1 दिसंबर, 2024 से नए ICC अध्यक्ष का पद संभालेंगे।

इस महीने की शुरुआत में आईसीसी ने घोषणा की थी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तभी होंगे जब एक से अधिक उम्मीदवार नामित किए जाएंगे। मंगलवार को पुष्टि की गई कि शाह शीर्ष पद के लिए एकमात्र नामित व्यक्ति हैं। यह देखना अभी बाकी है कि नवंबर के अंत में शाह के पद खाली करने के बाद बीसीसीआई सचिव की भूमिका कौन संभालेगा।

शाह का चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब क्रिकेट का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर अधिक समावेशी खेल बनना है। 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना खेल के वैश्विक विस्तार में संभावित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। शाह ने ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, जो खेल के वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण निकाय है।

ICC ने एक बयान में कहा, "जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अगले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। शाह, जिन्होंने अक्टूबर 2019 से BCCI के मानद सचिव और जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, 1 दिसंबर, 2024 को यह प्रतिष्ठित भूमिका संभालेंगे। मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग बार्कले द्वारा तीसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला करने के बाद शाह अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामित व्यक्ति थे।"

BCCI Secretary Jay Shah has been elected unopposed as the next Independent Chair of the International Cricket Council (ICC). He will assume this role on December 1, 2024: ICC pic.twitter.com/W3ca8MMAYw