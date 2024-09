Jasprit Bumrah vs Yashasvi Jaiswal: बुमराह के खिलाफ जूझते दिखे जायसवाल?, निकाल दी हवा, 2 बार किया बोल्ड, देखें वीडियो

Highlights शुरुआती नौ टेस्ट मैच में 68.53 की औसत से 1028 रन बनाये हैं। 700 से ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में बनाये। भारत को इस सत्र में 10 टेस्ट मैच खेलने हैं।

IND vs BAN 1st Test 2024: भारत के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम के नेट्स में जसप्रीत बुमराह का सामना करना मुश्किल हो गया। जायसवाल भारतीय टीम के नेट सत्र के दौरान जसप्रीत बुमराह और अन्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ जूझते दिखे। जायसवाल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा माना जाता है और उन्होंने टेस्ट प्रारूप में अपने करियर के शुरुआती साल में बल्ले से काफी प्रभावित किया है। इस वामहस्त बल्लेबाज ने अपने शुरुआती नौ टेस्ट मैच में 68.53 की औसत से 1028 रन बनाये हैं।

