Jasprit Bumrah IPL 2024: भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि अब खेल को अलविदा कह चुके लसिथ मलिंगा के अलावा कोई और गेंदबाज अकेले दम पर मैच जिताने की जसप्रीत बुमराह की काबिलियत का मुकाबला नहीं कर सकता और यही वजह है कि बुमराह आईपीएल के इस सत्र में सुपरस्टार हैं। बुमराह ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ पांच विकेट लिये जिसके दम पर मुंबई इंडियंस ने सात विकेट से जीत दर्ज की। हरभजन ने स्टार स्पोटर्स के ‘ क्रिकेट लाइव’ कार्यक्रम पर कहा ,‘पहले दिन से आज तक मैंने उसे गेंदबाजी करते देखा है और उसकी गेंदबाजी में काफी बदलाव आया है। वह सीखने को लालायित रहता है। उसने भले ही आज पांच विकेट ले लिये लेकिन वह फिर जाकर वीडियो देखेगा कि कहां सुधार हो सकता है।’

उन्होंने कहा ,‘वह इतना शांत रहता है और दबाव के क्षणों में उससे बेहतर कोई नहीं खेल सकता। लोग अक्सर विराट कोहली और एम एस धोनी की बात करते हैं क्योंकि यह बल्लेबाजों का खेल है लेकिन अगर कोई आईपीएल के सुपरस्टार की बात करे तो वह बुमराह है।’ उन्होंने कहा ,‘अपना दिन होने पर वह मैच जिताता है और ऐसा कितने बल्लेबाज कर पाते हैं।’

हरभजन ने कहा ,‘बल्लेबाजों की बात करें तो तीन या चार हैं लेकिन गेंदबाजों में सिर्फ बुमराह या मलिंगा हैं। हर प्रारूप में। अविश्वसनीय प्रदर्शन। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह सीखना और बेहतर करते रहना चाहता है।’ उन्होंने अर्धशतक जमाने वाले सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा ,‘जब सूर्यकुमार यादव फॉर्म में होता है तो आप किसी और को देखना नहीं चाहते। वह एबी डिविलियर्स का बेहतर संस्करण है। अगर मैं किसी भी टीम में रहूंगा तो नीलामी में वह मेरी पहली पसंद होगा।’