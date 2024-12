Jasprit Bumrah IND Vs AUS: 3 टेस्ट, 6 पारी और 21 विकेट?, 52 शिकार के साथ नंबर-1, ऑस्ट्रेलिया में धमाल कर रहे बूम-बूम बुमराह, कपिलदेव, कुंबले, अश्विन और बेदी पीछे

Highlights Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: बूम-बूम जसप्रीत बुमराह धमाल और कमाल कर रहे हैं।

Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में बूम-बूम जसप्रीत बुमराह धमाल और कमाल कर रहे हैं। भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं।गेंदबाजी के अगुआ बुमराह ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। बुमराह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद अब बुमराह इस लिस्ट में कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष पांच खिलाड़ियों में रविचंद्रन अश्विन और बिशन सिंह बेदी हैं। बुमराह सीरीज में 21 विकेट झटक चुके हैं।

Most Test wickets by an Indian in Australia:



Jasprit Bumrah - 52*.

Kapil Dev - 51.



THE GOAT IS DOMINATING...!!! 🐐🇮🇳 pic.twitter.com/T0EWvYkHHv — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2024

Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट-

52ः जसप्रीत बुमराह (औसत 17.21)

51ः कपिल देव (24.58)

49ः अनिल कुंबले (37.73)

40ः आर अश्विन (42.42)

35ः बिशन बेदी (27.51)।

Play to resume at 12.40 PM local time, 8.10 AM IST.#AUSvINDpic.twitter.com/YB4uHg7hlw — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े

9/86ः जसप्रीत बुमराह, मेलबर्न 2018

9/94ः जसप्रीत बुमराह, ब्रिस्बेन 2024

8/72ः जसप्रीत बुमराह, पर्थ 2024

8/109ः कपिल देव, एडिलेड 1985।

Jasprit Bumrah IND Vs AUS 3rd Test Day 5: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के लिए पांचवां विकेट गिरने पर सबसे कम स्कोर

24/5ः चेन्नई 1969

33/5ः ब्रिस्बेन 2024 *

38/5ः पर्थ 2024

48/5ः मुंबई 2004

49/5ः ब्रिस्बेन 1977।

पूरा मैच खराब मौसम और बारिश से बाधित रहा है और पांच में से चार दिन कई बार खेल रोका गया। मैच का नतीजा चाहे जो हो लेकिन भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी चिंता का सबब रही है और मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले उसे इसमें सुधार करना होगा। केएल राहुल को छोड़कर भारत के सारे बल्लेबाज आस्ट्रेलियाई तेज आक्रमण का सामना करने में नाकाम रहे हैं।

Innings Break!



Australia have declared after posting 89/7 in the 2nd innings.#TeamIndia need 275 runs to win the 3rd Test



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvINDpic.twitter.com/bBCu6G0pN5 — BCCI (@BCCI) December 18, 2024

कप्तान रोहित शर्मा खराब फॉर्म में है तो पर्थ के शतक को छोड़कर सुपरस्टार विराट कोहली आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंदों को नहीं खेल पा रहे। भारतीय बल्लेबाजों को सीमित ओवरों की तरह खेलने की तलब से बचना होगा। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई नहीं चल पाया है। ब्रिसबेन में मोहम्मद सिराज ने चोट के साथ गेंदबाजी की जिससे मेलबर्न टेस्ट में उनके खेलने पर भी संशय है।