जसप्रीत बुमराह सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज, चुने गए ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली की बराबरी की है और 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बुमराह सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी बने और इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी टीम के लिए टी20 विश्व कप जीत में भी अहम भूमिका निभाई।

बुमराह ने ट्रैविस हेड, जो रूट और हैरी ब्रुक को कड़ी टक्कर देते हुए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता। राहुल द्रविड़ (2004), सचिन तेंदुलकर (2010), रविचंद्रन अश्विन (2016) और विराट कोहली (2017, 2018) के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें भारतीय बने। बुमराह ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता, जहां उन्होंने 32 विकेट लिए।

भारतीय तेज गेंदबाज ने साल की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन के साथ की, इससे पहले उन्होंने अपना ध्यान टी20 विश्व कप पर लगाया। बुमराह ने टूर्नामेंट का अंत 15 विकेट और 8.26 की औसत से किया और भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय तेज गेंदबाज को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

An unforgettable year for the irrepressible Jasprit Bumrah, who claims the Sir Garfield Sobers Trophy for 2024 ICC Men's Cricketer of the Year 🙌 pic.twitter.com/zxfRwuJeRy