Jasprit Bumrah IND vs NZ: 2024 में 39 विकेट?, सबसे आगे बूम-बूम बुमराह?, आईसीसी टॉप-2 में दो भारतीय खिलाड़ी

Highlights इंग्लैंड के गस एटकिंसन, शोएब बशीर और श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या पर हैं। 2024 में जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन किया है।

Jasprit Bumrah IND vs NZ: बूम-बूम बुमराह जैसा कोई नहीं? बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह 2024 कैलेंडर वर्ष में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। बुमराह ने टॉम ब्लंडेल को आउट कर लाल गेंद प्रारूप में 2024 का अपना 39वां विकेट लिया। यह तेज गेंदबाज 15 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचा। बुमराह ने टीम के साथी रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 38 विकेट हैं और उनके साथ इंग्लैंड के गस एटकिंसन, शोएब बशीर और श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या पर हैं। 2024 में बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन किया है।

A big boost for New Zealand as they dismiss Virat Kohli off the final ball of Day 3 🏏#WTC25 | #INDvNZ 📝: https://t.co/do4ujxzTSXpic.twitter.com/5JeBmSrSfG