10 चौके और 13 छक्के, 29 गेंद में जड़ा शतक, 21 साल के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने डिविलिर्य का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Highlights दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं सीमित ओवर में सबसे तेज शतक लगाने वाले जेक फ्रेजर-मैकगर्क उन्होंने एडिलेड में करेन रोल्टन ओवल में तस्मानिया के खिलाफ मार्श कप मैच के दौरान 29 गेंदों शतक जड़ा डिविलियर्स द्वारा बनाए गए 31 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा

Jake Fraser-McGurk: दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने रविवार को एडिलेड में करेन रोल्टन ओवल में तस्मानिया के खिलाफ मार्श कप मैच के दौरान 29 गेंदों में सबसे तेज सीमित ओवर शतक बनाया। फ्रेजर-मैकगर्क के शतक ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एबी डिविलियर्स द्वारा बनाए गए 31 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। डिविलियर्स ने 44 गेंदों में नौ चौकों और 16 छक्कों की मदद से 149 रन के स्कोर पर पारी का अंत किया था।

मैकगर्क ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 50 ओवर के क्रिकेट में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए सबसे तेज है। 21 वर्षीय खिलाड़ी अंततः 38 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 13 छक्के लगाए। 2019 में मेलबर्न में क्वींसलैंड के खिलाफ विक्टोरिया के लिए पदार्पण के बाद से यह फ्रेजर-मैकगर्क का पहला घरेलू शतक था।

The moments Jake Fraser McGurk has created history, scored yhe fastest Hundred in List A history...!!!



He smashed Hundred from just 29 balls - This is Crazy from Jake Fraser.pic.twitter.com/PWxhr37asB