ईशान किशन ने आखिरी ओवर में 12 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत, जड़े दो छक्के, शतक भी ठोका, देखें वीडियो

Highlights ईशान किशन ने आखिरी ओवर में 12 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत अपने राज्य झारखंड के लिए बुची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं वह झारखंड के कप्तान भी हैं

Buchi Babu tournament: लंबे समय से रेड बॉल क्रिकेट से दूर ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है। ईशान किशन इस समय अपने राज्य झारखंड के लिए बुची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। वह झारखंड के कप्तान भी हैं। मध्य प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा था। इसके बाद दूसरी पारी में जब टीम संकट में थी तब किशन ने नाबाद 41 रन बनाए। उन्होंने आखिरी ओवर में दो छ्क्के लगाकर टीम को जीत दिलाई।

झारखंड के कप्तान इशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच से घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए पहली पारी में 114 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें उनका शतक सिर्फ़ 86 गेंदों पर आया। बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दूसरी पारी में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 41 रन बनाए और झारखंड को दो विकेट से जीत दिलाई।

Ishan Kishan - the hero of Jharkhand !!!



- Jharkhand needed 12 with 2 wickets in hands, captain smashed 6,0,6 to seal the game. pic.twitter.com/3uTqFF1KI2