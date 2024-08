VIDEO: 10 छक्के 5 चौके, ईशान किशन का तूफानी शतक, गेंदबाजों की निकाल दी हवा

Highlights Ishan Kishan: ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया Buchi Babu tournament: बुची बाबू टूर्नामेंट लाइव स्कोर कार्ड jharkhand vs madhya pradesh: ईशान किशन ने जड़ा तूफानी शतक

10 sixes 5 fours in Buchi Babu Tournament: टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर और बल्लेबाज ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया है। ईशान इस समय बुची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहाँ उन्होंने पहले ही मैच में शानदार शतक लगाकर सबको हैरान कर दिया है।

Ishan Kishan hits back to back sixes to reach 86 ball century in Buchi Babu tournament. 🤯



- Welcome back, Kishan...!!! ⭐pic.twitter.com/a7Nw1hgs7H — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2024

टूर्नामेंट में ईशान किशनझारखंड की कप्तानी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 114 रन की पारी खेली है। इस शतक को ईशान ने 86 गेंदों में पूरा किया और 10 छक्के और 5 चौके जड़े, झारखंड बनाम मध्य प्रदेश के मैच में मध्य प्रदेश ने 225 रन बनाए जिसमें सबसे ज्यादा रन शुभम कुशवाहा ने बनाए उन्होंने 84 रनों की पारी खेली और अरहम अकील ने 57 रन बनाए।

झारखंड की तरफ से नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन क्रीज पर टिके रहे और तूफानी अंदाज में शतक जड़ा, फैंस को उम्मीद है की ईशान टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करके टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब होंगे।