यूसुफ पठान की राजनीतिक पारी पर भाई इरफान पठान की भावुक प्रतिक्रिया

Highlights टीएमसी यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार नामित किया यूसुफ पठान को उस निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के पास है लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा अपने भाई यूसुफ पठान के चुनावी राजनीति में उतरने की घोषणा के बाद एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा। उन्होंने यूसुफ पठान के धैर्य और दयालुता की सराहना की और कहा कि पूर्व ऑलराउंडर बिना किसी आधिकारिक पद के भी लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने लिखा, "आपका धैर्य, दयालुता, जरूरतमंदों की मदद और आधिकारिक पद के बिना भी लोगों की सेवा को आसानी से देखा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब आप राजनीतिक भूमिका में कदम रखेंगे, तो आप वास्तव में लोगों के दैनिक जीवन में बदलाव लाएंगे।"

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने रविवार को पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार नामित किया। यूसुफ़ पठान और इरफ़ान पठान साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों भाइयों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। यूसुफ पठान को उस निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के पास है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की।

निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर से मैदान में उतारा गया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां को बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया गया है, जहां संदेशखाली स्थित है। हाजी नुरुल इस्लाम टीएमसी के नए उम्मीदवार हैं। युसूफ पठान एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो गगनचुंबी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनके भाई इरफान पठान एक तेज गेंदबाज थे जो बल्लेबाजी भी कर सकते थे।

Your patience, kindness, help to the needy and service to people even without an official position can be easily noticed. I am confident that once you step into a political role, you will truly make a difference in the daily lives of people @iamyusufpathan