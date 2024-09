Irani Cup 2024: रहाणे की कप्तानी में खेलेंगे अय्यर और ठाकुर, 12 जून के बाद ईरानी कप में वापसी कर रहे शारदुल, जानें कार्यक्रम

Highlights शुरुआत में पिछले सीजन में रिकॉर्ड 42वीं रणजी ट्रॉफी जीत के लिए मुंबई की कप्तानी की थी। पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी में शानदार वापसी करने में सफल रहे। मुंबई को अपना 42वां खिताब जीतने में मदद की।

Irani Cup 2024: टीम इंडिया के अहम सदस्य और मध्यक्रम खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर शारदुल ठाकुर मुंबई के लिए खेलने को तैयार है। ठाकुर 12 जून के बाद मैदान में वापसी करेंगे। मुंबई और शेष भारत के बीच आगामी ईरानी कप मैच खेलेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने कहा कि ईरानी कप लखनऊ में 1 से 5 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। हालांकि एमसीए ने अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। अजिंक्य रहाणे का कप्तान बनना तय है। जिन्होंने इस साल की शुरुआत में पिछले सीजन में रिकॉर्ड 42वीं रणजी ट्रॉफी जीत के लिए मुंबई की कप्तानी की थी।

