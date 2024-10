Irani Cup 2024-25 Day 5 Live Score: रणजी चैंपियन मुंबई ने 15वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीती?, पहली पारी की बढ़त पर विजेता

Highlights Irani Cup 2024-25 Day 5 Live Score: सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Irani Cup 2024-25 Day 5 Live Score: पहली पारी के कारण मुंबई ने बाजी मार ली। Irani Cup 2024-25 Day 5 Live Score: सरफराज खान ने नाबाद 222 रन की पारी खेली थी।

Irani Cup 2024-25 Day 5 Live Score: रणजी चैंपियन मुंबई ने 15वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीत लिया है। मुंबई ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईरानी कप पर कब्जा किया। मुंबई ने पहली पारी 537 रन बनाए। जवाब में शेष भारत की टीम 416 रन पर आउट हो गई। मुंबई ने दूसरी पारी में कमाल की बल्लेबाजी की और 8 विकेट पर 328 रन बनाए। पहली पारी के कारण मुंबई ने बाजी मार ली।सरफराज खान को 222 रन की पारी को लेकर प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। लखनऊ में मुंबई ने शेष भारत पर दबदबा बनाया और बढ़त के आधार पर मैच जीतकर 27 साल बाद ईरानी कप जीता।

𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 #𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐂𝐮𝐩 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 👏 👏



Mohit Avasthi gets his 50. Tanush Kotian remains unbeaten on 114. The players shake hands 🤝



The match ends in a draw & Mumbai win the trophy by virtue of taking first-innings lead 🙌

सरफराज खान ने पहली पारी में नाबाद 222 रन बनाए, वहीं कोटियन दूसरी पारी में नाबाद 114 रन बनाकर हीरो रहे। कोटियन ने तीन विकेट लेने से पहले पहली पारी में 64 रन भी बनाए थे। सारांश जैन ने दूसरी पारी में छह विकेट लिए, लेकिन मुंबई पर ज्यादा दबाव नहीं बना सका। यह मुंबई का 15वां ईरानी कप खिताब है और 1997 सीज़न के बाद पहला खिताब है।

💯 for Tanush Kotian 👏



It's been a really crucial knock so far after arriving at the crease at 125/6 👌👌



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/BrXIDfVnsO — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 5, 2024

अनुभवी स्पिनर शम्स मुलानी और तनुष कोटियान की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने शेष भारत के छह विकेट 23 रन के भीतर चटकाकर ईरानी कप मैच में अहम बढ़त बना ली थी। शेष भारत के लिए अभिमन्यु ईश्वर ने जांबाज पारी खेलते हुए 191 रन बनाए लेकिन दूसरे छोर से ध्रुव जुरेल (93) के अलावा उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल सका था।

मुंबई के पहली पारी के 537 रन के जवाब में शेष भारत की टीम 416 रन बना सकी। मुलानी ने 40 ओवर में 122 रन देकर और कोटियान ने 27 ओवर में 101 रन देकर तीन तीन विकेट लिये। मुंबई के लिए दूसरी पारी में पृथ्वी साव ने 105 गेंद में 76 रन बनाये। चौथे दिन 12 विकेट गिरे जिनमें से 11 स्पिनरों ने लिए। साव ने ऐसी कठिन पिच पर पहले कुछ ओवरों में हमलों का डटकर सामना किया।