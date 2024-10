Irani Cup 2024-25 Day 3: सरफराज खान ने बनाए नाबाद 222 रन, मुकेश कुमार का पलटवार, झटके 5 विकेट

Highlights तनुष कोटियान ने 64 रन की पारी खेली। तनुष कोटियान और जुनैद खान को 1-1 विकेट हासिल हुआ। शेष भारत के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ 9 रन बनाकर आउट हो गए।

Irani Cup 2024-25 Day 3 Live Score: ईरानी कप मुकाबले में मुंबई का सामना शेष भारत के साथ लखनऊ में हो रहा है। मुंबई की टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन है। मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने नाबाद 222 रन की पारी खेली। खान ने 286 गेंद का सामना किया और 25 चौके और 4 छक्के मारे। मुंबई ने पहली पारी 537 रन बनाए। शेष भारत की ओर से बिहार के लाल मुकेश कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की और 30 ओवर में 110 रन देकर 5 विकेट निकाले। यश दयाल और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रमशः 89 और 102 रन देकर 2-2 विकेट निकाले। तनुष कोटियान ने 64 रन की पारी खेली।

WICKET! Over: 31.6 B Sai Sudharsan 32(79) lbw Tanush Kotian, Rest of India 127/2 #MUMvROI#IraniCup — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 3, 2024

Take a look at the #IraniCup winners over the last 10 seasons 👌👌@IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/lhlY8FuNgs — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 3, 2024

इस बीच शेष भारत ने शानदार शुरुआत की। 136 रन बना लिए है और 2 विकेट खोए। अभिमन्यु ईश्वरन 85 पर खेल रहे हैं। साईं सुदर्शन 32 रन बनाकर आउट हुए। शेष भारत के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ 9 रन बनाकर आउट हो गए। ईश्वरन के साथ डी पडिक्कल खेल रहे हैं। तनुष कोटियान और जुनैद खान को 1-1 विकेट हासिल हुआ।

Lunch on Day 3!



Rest of India move to 90/1 in response to Mumbai's 537.



Mohd. Juned Khan dismissed Ruturaj Gaikwad.



Abhimanyu Easwaran (57*) and Sai Sudharsan (21*) have steadied the ship since then.#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOrUJpic.twitter.com/vTiPzxC16u — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 3, 2024

Maiden First-Class wicket for Mohammad Juned Khan on debut 🙌



What a way to get off the mark! He gets the big wicket of captain Ruturaj Gaikwad 👌#IraniCup | @IDFCFIRSTBank



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOZKhpic.twitter.com/KvUOFHK6Nx — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 3, 2024

सरफराज खान के दोहरे शतक से ईरानी कप मुकाबले में शेष भारत पर दबाव बना है। 42 बार की चैम्पियन मुंबई के लिए ईरानी कप में दोहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ईरानी कप में वसीम जाफर (विदर्भ), रवि शास्त्री, प्रवीण आम्रे और यशस्वी जायसवाल (शेष भारत) दोहरा शतक बना चुके हैं। सरफराज का 15वां प्रथम श्रेणी शतक है।