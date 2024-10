IPL Delhi Capitals 2025: दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव?, मुख्य कोच बने बदानी और क्रिकेट निदेशक होंगे वेणुगोपाल राव

Highlights IPL Delhi Capitals 2025: हेमंग बदानी को विभिन्न क्रिकेट लीग में कोचिंग का अनुभव है। IPL Delhi Capitals 2025: चार टेस्ट और 40 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। IPL Delhi Capitals 2025: दिल्ली कैपिटल्स सहित तीन टीमों का प्रतिनिधित्व किया।

IPL Delhi Capitals 2025: दिल्ली कैपिटल्स नेआईपीएल 2025 से पहले बदलाव शुरू कर दिया। दिल्ली की टीम कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। कैपिटल्स की नए सहयोगी स्टाफ की तलाश पूरी होती दिख रही है। फ्रेंचाइजी ने अगले दो आईपीएल सीज़न के लिए अपनी टीम को अंतिम रूप दे दिया है। टीम में ऋषभ पंत के भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। हेमंग बदानी को मुख्य कोच बनाया गया है। बदानी के पूर्व भारतीय टीम साथी वेणुगोपाल राव टीम के क्रिकेट निदेशक के रूप में काम करेंगे। वेणुगोपाल (42) ने 16 एकदिवसीय मैच खेले और दिल्ली कैपिटल्स सहित तीन टीमों का प्रतिनिधित्व किया। बदानी (47) ने चार टेस्ट और 40 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बदानी को विभिन्न क्रिकेट लीग में कोचिंग का अनुभव है।

