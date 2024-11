IPL Auction 2025: महज 13 साल की उम्र में करोड़पति बने वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स ने बिहार के युवा क्रिकेटर को खरीदा

IPL Auction 2025: सोमवार को सऊदी अरब के जेद्दा में चल रही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो बिहार से हैं और लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने चुना था। वैभव सूर्यवंशी को पाने के लिए राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक तरह की जंग चल रही थी।

बिहार के समस्तीपुर से आने वाले सूर्यवंशी ने मैदान पर अपनी असाधारण उपलब्धियों से पहले ही कुछ सुर्खियाँ बटोरी हैं। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान, वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई के खिलाफ़ सिर्फ़ 12 साल और 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया। यह अपने आप में एक इतिहास था।

