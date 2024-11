IPL Auction 2025 Updates: पंत, वेंकटेश, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर 91.50 करोड़ खर्च?, 4 खिलाड़ी पर दे दनादन पैसा ही पैसा

Highlights IPL Auction 2025 LIVE Updates: विकेटकीपर को दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ में खरीदा। IPL Auction 2025 LIVE Updates: इन 4 खिलाड़ी पर 91.50 करोड़ खर्च हो गए। IPL Auction 2025 LIVE Updates: श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े हैं।

IPL Auction 2025 LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग में ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और वेंकटेश अय्यर पर पैसों की बारिश हुई। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जाइंट्स ने रविवार को मेगा नीलामी में 27 करोड़ में खरीदा। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा है। केकेआर को इस साल खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े हैं। विकेटकीपर को दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ में खरीदा। इन 4 खिलाड़ी पर 91.50 करोड़ खर्च हो गए।

Head Coach @RickyPonting chats on the team’s explosive buys during the #TATAIPLAuction 💰💰@PunjabKingsIPL fans, what do you make of the inclusions 😉#TATAIPLpic.twitter.com/dE7N4DrgYM