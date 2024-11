IPL Auction 2025: आईपीएल नीलामी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, किस खिलाड़ी को मिला कितना पैसा, यहां देखें लिस्ट

Highlights IPL Auction 2025 List of Players Team Wise with base and sold price: आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट IPL Auction 2025 में किस खिलाड़ी को मिला कितना पैसा?

IPL Auction 2025 List of Players Team Wise with base and sold price: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मेगा नीलामी में रविवार को बिकने वाले खिलाड़ियों (10.30 बजे तक) की सूची । क्रमांक खिलाड़ी टीम रकम (रूपये)

1. ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स 27 करोड़

2. श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 26.75 करोड़

3.अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स 18 करोड़

4. जोस बटलर गुजरात टाइटंस 15.75 करोड़

5. लोकेश राहुल दिल्ली कैपिटल्स 14 करोड़

6. मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स 11.75 करोड़

7. कैगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस 10.75 करोड़

8. मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद 10 करोड़

9. डेविड मिलर लखनऊ सुपर जायंट्स 7.50 करोड़

10. युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स 18 करोड़

11.मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस 12.25 करोड़

12. एल. लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 8.75 करोड़

13. हैरी ब्रुक दिल्ली कैपिटल्स 6.25 करोड़

14. एडेन माक्ररम लखनऊ सुपर जायंट्स 2 करोड़

15. डेवोन कोन्वे चेन्नई सुपर किंग्स 6.25 करोड़

16. राहुल त्रिपाठ चेन्नई सुपर किंग्स 3.40 करोड़

17. जेक फ्रेजर मैकगुर्क दिल्ली कैपिटल्स 9 करोड़

18. हर्षल पटेल सनराइजर्स हैदराबाद 8 करोड़

19.रचिन रविंद्र चेन्नई सुपर किंग्स 4 करोड़

20. रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स 9.75 करोड़

21.वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स 23.75 करोड़

22. मार्कस स्टोइनिस पंजाब किंग्स 11 करोड़

23. मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स 3.40 करोड़

24. ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स 4.20 करोड़

25. क्विंटन डि कॉक कोलकाता नाइट राइडर्स 3.60 करोड़

26. फिल सॉल्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 11.50 करोड़

27. आर. गुरबाज कोलकाता नाइट राइडर्स 2 करोड़

28. इशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद 11.25 करोड़

29. जितेश शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 11 करोड़

30. जोश हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12.50 करोड़

31. प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस 9.50 करोड़

32. आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स 9.75 करोड़

33. एनरिच नॉर्खिया कोलकाता नाइट राइडर्स 6.50 करोड़

34.जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स 12.50 करोड़

35.खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स 4.80 करोड़

36. टी नटराजन दिल्ली कैपिटल्स 10.75 करोड़

37. ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियन्स 12.50 करोड़

38. महीश तीक्षणा राजस्थान रॉयल्स 4.40 करोड़

39. राहुल चाहर सनराइजर्स हैदराबाद 3.20 करोड़

40. एडम जम्पा सनराइजर्स हैदराबाद 2.40 करोड़

41. वनिंदु हसरंगा राजस्थान रॉयल्स 5.25 करोड़

42. नूर अहमद चेन्नई सुपर किंग्स 10 करोड़

43.अथर्व तायड़े सनराइजर्स हैदराबाद 30 लाख

44.नेहल वढेरा पंजाब किंग्स 4.2 करोड़

45. अंगकृष् रधुवंशी कोलकाता नाइट राइडर्स 3 करोड़

46. करूण नायर दिल्ली कैपिटल्स 50 लाख

47. अभिनव मनोहर सनराइजर्स हैदराबाद 2.80 करोड़

48.निशांत सिंधु गुजरात टाइटंस 30 लाख

49.समीर रिजवी दिल्ली कैपिटल्स 95 लाख

50.नमन धीर मुंबई इंडियन्स 5.25 करोड़

51. अब्दुल समद लखनऊ सुपर जायंट्स 4.20 करोड़

52. हरप्रीत बरार पंजाब किंग्स 1.5 करोड़

53.विजय शंकर चेन्नई सुपर किंग्स 1.20 करोड़

54. महिपाल लोमरोर गुजरात टाइटंस 1.70 करोड़

55. आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स 3.80 करोड़

56. कुमार कुसाग्र गुजरात टाइटंस 65 लाख

57.रोबिन मिंज मुंबई इंडियन्स 65 लाख

58.अनुज रावत गुजरात टाइटंस 30 लाख

59. विष्णु विनोद पंजाब किंग्स 95 लाख

60. आर्यन जुयाल लखनऊ सुपर जायंट्स 30 लाख

61. रसिक दार सलाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 करोड़