IPL Auction 2024 Updates: आईपीएल 2024 में कप्तानी करेंगे पंत!, दुबई पहुंचे ऋषभ, देखें वीडियो शेयर कर क्या कहा

Highlights मंगलवार को दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के लिए नीलामी में भाग लेंगे। पिछले साल कार दुर्घटना के बाद पंत टीम से बाहर हैं। आईपीएल 2024 में खेलने के साथ ही टीम का नेतृत्व भी करेंगे।

IPL Auction 2024 Updates: भारतीय टीम के लिए बड़ी खबर है। टी20 विश्व कप से पहले भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हैं और दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। पंत मंगलवार को दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के लिए नीलामी में भाग लेंगे।

पिछले साल कार दुर्घटना के बाद पंत टीम से बाहर हैं। आईपीएल 2023 में भाग नहीं लिए और आईसीसी वनडे विश्व कप से बाहर रहे। आईपीएल 2024 में खेलने के साथ ही टीम का नेतृत्व भी करेंगे। पंत ने यह भी कहा कि रिकवरी के दौरान उन्हें जो समर्थन मिला है, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। पंत की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई की थी।

Stop everything and watch this interview 📽️



Presenting Rishabh Pant who's going to be on the #DC auction table for the first time EVER 🤗



P.S - We are so happy to see Rishabh BACK 🥹#IPL | @RishabhPant17 | @DelhiCapitalspic.twitter.com/4j6TWIrZsf