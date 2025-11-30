IPL 2026: 12 सीजन, 140 मैच, 2651 रन और 123 विकेट, आईपीएल 2026 में नहीं दिखेंगे रसेल

Andre Russell: कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रहे वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल ने अपने आईपीएल करियर को अलविदा कह दिया है। IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया जो फैन्स के लिए चौंकाने वाला है। 37 साल के वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, जिन्हें हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज़ किया था, ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि वह किसी दूसरी फ्रैंचाइज़ के साथ साइन नहीं करेंगे और इसके बजाय 2026 सीज़न के लिए KKR के सपोर्ट स्टाफ़ में उनके "पावर कोच" के तौर पर शामिल होंगे।

लीग में रसेल की साख ज़बरदस्त है। 12 सीज़न के IPL करियर में, उन्होंने 140 मैच खेले, जिसमें 174.18 के स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए और 9.51 की इकॉनमी से 123 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग फ़िगर 15 रन देकर 5 विकेट रहा।

JUST IN: Andre Russell calls time on his IPL career and will join KKR’s support staff for 2026 ‼️ pic.twitter.com/WsSo8RnXhD — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 30, 2025

रसेल ने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अपना IPL डेब्यू किया, इससे पहले उन्हें 2014 के ऑक्शन में KKR ने साइन किया था। उन्होंने अपने IPL के 133 मैच पर्पल और गोल्ड रंग में खेले, और इस दौरान दो टाइटल (2014 और 2024) जीते। इस दौरान उन्होंने 2015 और 2019 में दो बार IPL MVP अवॉर्ड जीता।

उनकी ज़बरदस्त लोअर-ऑर्डर हिटिंग ने उन्हें IPL इतिहास के सबसे खतरनाक फिनिशर में से एक बना दिया। अपने रिटायरमेंट के समय, उनके नाम 223 IPL छक्के थे, जिससे वह ऑल-टाइम लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं, उनसे आगे सिर्फ़ क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, AB डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर हैं।