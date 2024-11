Highlights IPL 2025 Mega Aution LIVE: श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा IPL 2025 Mega Aution LIVE: आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन लाइव Indian Premier League team players full list: आईपीएल 2025 नीलामी की पूरी लिस्ट, किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

IPL Auction 2025 LIVE: 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लखनऊ ने खरीदा, श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन लाइव, नीलामी की पूरी लिस्ट, किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

🚨 𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 🚨



𝙇𝙚𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙧𝙪𝙢𝙧𝙤𝙡𝙡𝙨 𝘽𝙚𝙜𝙞𝙣 🥁 🥁



𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁 to 𝗟𝘂𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁𝘀 for a gigantic 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟳 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 🔝⚡️ #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @RishabhPant17 | @LucknowIPL |… pic.twitter.com/IE8DabNn4V — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙 🔓



Say hello 👋 to the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 in the history of #TATAIPL 🔝



Punjab Kings have Shreyas Iyer on board for a handsome 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟲.𝟳𝟱 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲#TATAIPLAuction | @ShreyasIyer15 | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/z0A1M9MD1Z — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗯𝗶𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 #TATAIPLAuction ✅



Right To Match straight into play! ✅



Arshdeep Singh 🤝 Punjab Kings



He fetches a whopping 𝗜𝗡𝗥 𝟭𝟴 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 👌 👌#TATAIPL | @arshdeepsinghh | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/v1FQbrWPyE — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 05:14 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: 𝗧𝗵𝗲𝘆 𝘀𝗮𝗶𝗱: 𝗦𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰🪄#PBKS 𝙨𝙖𝙞𝙙: 𝙔𝙪𝙯𝙫𝙚𝙣𝙙𝙧𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙝𝙖𝙡 𝙞𝙨 𝙊𝙐𝙍𝙎 👏 👏



Punjab Kings have Chahal on board for INR 18 Crore 👍 👍#TATAIPLAuction | #TATAIPL | @yuzi_chahal | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/OjNI2igW0p — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:58 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: सबसे आगे पंत... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/ipl-2025-mega-auction-day-1-live-rishab-pant-27-crore-jos-buttler-gt-15-50-crore-shreyas-iyer-26-75-crore-mitchell-starc-dc-11-75-crore-b507/

24 Nov, 24 : 04:57 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: SOLD! 👌👌



Mohammad Shami goes to @SunRisers for INR 10 Crore! ⚡️⚡️#TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:48 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लखनऊ ने खरीदा, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन लाइव, नीलामी की पूरी लिस्ट, किस खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली?

24 Nov, 24 : 04:42 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐈𝐒 𝐁𝐑𝐎𝐊𝐄𝐍 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 😮



WOWZAAA 💰



Rishabh Pant goes to @LucknowIPL for INR 27 Crore! 💥💥#TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:35 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: W.O.W! 🔥



The Mitchell Starc-mark has been breached!



The current bid has reached - INR - 25 Crore, It's with #DC#TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:34 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: BOOM! 💥



Jos Buttler is acquired by @gujarat_titans for INR 15.75 Crore 👌👌 #TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:19 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃! 💥



Shreyas Iyer receives the biggest IPL bid ever - INR 26.75 Crore 💰💰💰💰



He is SOLD to @PunjabKingsIPL 👏👏#PBKS fans, which emoji best describes your mood ❓#TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:14 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: 𝗧𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆'𝘀 𝗗𝗮𝘆 𝗢𝘂𝘁! ✅



The prestigious #TATAIPL Trophy makes its appearance in Jeddah 🏆



1⃣ Day To Go for #TATAIPLAuction ⏳ pic.twitter.com/P9efNus6i0 — IndianPremierLeague (@IPL) November 23, 2024

24 Nov, 24 : 04:13 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: ɪᴛ’ꜱ ᴀʟᴍᴏꜱᴛ ᴛɪᴍᴇ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ #ᴛᴀᴛᴀɪᴘʟ ᴍᴇɢᴀ ᴀᴜᴄᴛɪᴏɴ 2025 🔨 #TATAIPLAuctionpic.twitter.com/TUvPp1L5Uv — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:13 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: A stellar list of marquee players will soon feature in the #TATAIPLAuction 🔥🔥



Any early predictions 🤔 #TATAIPLpic.twitter.com/lNV5G7qfkT — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

24 Nov, 24 : 04:13 PM IPL 2025 Mega Aution LIVE: All eyes 👀 on the remaining purse 💰 of the 🔟 Teams ahead of the #TATAIPLAuction 🙌#TATAIPLpic.twitter.com/qhQ9B9d87g — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

