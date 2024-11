Highlights IPL 2025 Mega Auction Day 1 Live: लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई। IPL 2025 Mega Auction Day 1 Live: कैगिसो रबाडा को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। IPL 2025 Mega Auction Day 1 Live: मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने 11.75 करोड़ की बोली के साथ टीम में शामिल किया।

IPL 2025 Mega Auction Day 1 Live: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की मेगा नीलामी शुरू हो गई है। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत 27 करोड़ बिके। लखनऊ सुपरजाइट्स ने खरीदा। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपये में खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल 2024 विजेता कप्तान रहे श्रेयस अय्यर आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह बिकने वाले पहले खिलाड़ी रहे। पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच कार्ड का प्रयोग करके 18 करोड़ रुपये में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा है।

IPL 2025 Mega Auction Day 1 Live: सबसे महंगे खिलाड़ी (करोड़ों में)

1. ऋषभ पंतः 27

2. जोस बटलरः 15.75

3. श्रेयस अय्यरः 26.75

4. अर्शदीप सिंहः 18

5. मिचेल स्टार्कः 11.75

🚨 𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 🚨



𝙇𝙚𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙧𝙪𝙢𝙧𝙤𝙡𝙡𝙨 𝘽𝙚𝙜𝙞𝙣 🥁 🥁



𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁 to 𝗟𝘂𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗚𝗶𝗮𝗻𝘁𝘀 for a gigantic 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟳 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 🔝⚡️ #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @RishabhPant17 | @LucknowIPL |… pic.twitter.com/IE8DabNn4V — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दिल्ली कैपिटल्स ने 11.75 करोड़ की बोली के साथ टीम में शामिल किया।

𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘 𝙎𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙐𝙣𝙡𝙤𝙘𝙠𝙚𝙙 🔓



Say hello 👋 to the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙣𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 in the history of #TATAIPL 🔝



Punjab Kings have Shreyas Iyer on board for a handsome 𝗜𝗡𝗥 𝟮𝟲.𝟳𝟱 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲#TATAIPLAuction | @ShreyasIyer15 | @PunjabKingsIPLpic.twitter.com/z0A1M9MD1Z — IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024