IPL 2025: नए खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश, कुछ बड़े नामों की होगी विदाई, देखिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की संभावित लिस्ट

Highlights नए खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश, कुछ बड़े नामों की होगी विदाई पंजाब फ्रैंचाइज़ी अर्शदीप सिंह के अलावा सभी खिलाड़ियों को रीलिज कर सकती है सभी 10 टीमों को 31 अक्टूबर तक रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा करनी है

IPL 2025 Likely Retentions For Each Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा IPL 2025 के लिए रिटेंशन नियमों की घोषणा की जा चुकी है। सभी 10 टीमों को 31 अक्टूबर तक रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा करनी है। बीसीसीआई ने पिछले महीने खुलासा किया कि प्रत्येक टीम अधिकतम छह खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। प्रत्येक फ्रैंचाइज़ी द्वारा रिटेन किए जाने वाले भारतीय या विदेशी खिलाड़ियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अनकैप्ड खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया जा सकता है।

यहां हम उन खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आईपीएल के अगले सीजन के लिए उनकी टीमें रिटेन कर सकती हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - रुतुराज गायकवाड़

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - शिवम दुबे

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - मथीशा पथिराना

अनकैप्ड (4 करोड़ रुपये) - एमएस धोनी

स्लॉट 4 (18 करोड़ रुपये) - रवींद्र जडेजा

मुंबई इंडियंस

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - हार्दिक पांड्या

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - रोहित शर्मा

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - तिलक वर्मा

स्लॉट 4 (18 करोड़ रुपये) - जसप्रीत बुमराह

स्लॉट 5 (14 करोड़ रुपये) - सूर्यकुमार यादव

अनकैप्ड (4 करोड़ रुपये) - नेहल वढेरा

कोलकाता नाइट राइडर्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - आंद्रे रसेल

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - श्रेयस अय्यर

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये)- वरुण चक्रवर्ती

स्लॉट 4 - (18 करोड़ रुपये) - सुनील नरेन

स्लॉट 5 - (14 करोड़ रुपये) - रिंकू सिंह

राजस्थान रॉयल्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - संजू सैमसन

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - यशस्वी जायसवाल

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - रियान पराग

स्लॉट 4 (18 करोड़ रुपये) - जोस बटलर

अनकैप्ड (4 करोड़ रुपये) - संदीप शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - पैट कमिंस

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - अभिषेक शर्मा

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - नितीश कुमार रेड्डी

स्लॉट 4 (18 करोड़ रुपये) - ट्रैविस हेड

स्लॉट 5 (14 करोड़ रुपये) हेनरिक क्लासेन

गुजरात टाइटन्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - शुभमन गिल

अनकैप्ड स्लॉट (4 करोड़ रुपये) - राहुल तेवतिया

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - डेविड मिलर

स्लॉट 4 (18 करोड़ रुपये) - राशिद खान

अनकैप्ड स्लॉट (4 करोड़ रुपये) - मोहित शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - विराट कोहली

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - मोहम्मद सिराज

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - रजत पाटीदार

दिल्ली कैपिटल्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - ऋषभ पंत

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - अक्षर पटेल

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - कुलदीप यादव

पंजाब किंग्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये): अर्शदीप सिंह



पंजाब स्थित फ्रैंचाइज़ी अर्शदीप सिंह के अलावा सभी खिलाड़ियों को रीलिज कर सकती है। कोच रिकी पोंटिंग के नेतृत्व में नई टीम बनाए जाने की संभावना है।

लखनऊ सुपर जायंट्स

स्लॉट 1 (18 करोड़ रुपये) - निकोलस पूरन

स्लॉट 2 (14 करोड़ रुपये) - रवि बिश्नोई

स्लॉट 3 (11 करोड़ रुपये) - मयंक यादव

अनकैप्ड (4 करोड़ रुपये) - आयुष बदोनी