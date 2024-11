IPL 2025 Auctioneer: कौन हैं मल्लिका सागर? जो IPL नीलामी को करेंगी होस्ट..., जेद्दाह करेगा मेगा नीलामी की मेजबानी

IPL 2025 Auctioneer: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अपने मेगा ऑक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में यह नीलामी पूरी की जाएगी। दो दिवसीय इस आयोजन में दुनिया भर के 574 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला होगा। इस आयोजन के केंद्र में नीलामीकर्ता की भूमिका निभाने वाली 48 वर्षीय मल्लिका सागर होंगी। 2024 में पहली महिला आईपीएल नीलामीकर्ता के रूप में इतिहास रचने के बाद वह अपनी भूमिका जारी रखेंगी, उन्होंने ह्यूग एडमेडिस की जगह ली, जिन्होंने 2019 से 2022 तक यह पद संभाला था।

मल्लिका सागर ने पहली बार 2023 की नीलामी के दौरान आईपीएल नीलामीकर्ता के रूप में कदम रखा था, जब उन्होंने एडमेडिस की जगह ली थी, जब वह आयोजन के बीच में बेहोश हो गए थे। उस वर्ष बाद में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें पूर्णकालिक नीलामीकर्ता नियुक्त किया। मुंबई स्थित इस पेशेवर ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) और प्रो कबड्डी लीग (PKL) सहित विभिन्न खेल लीगों की नीलामी की अध्यक्षता की है।

मल्लिका सागर कौन हैं?

मुंबई के एक व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाली मल्लिका सागर का नीलामी के प्रति जुनून बचपन से ही जग गया था। उन्होंने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ब्रायन मावर कॉलेज में कला इतिहास में अपनी पढ़ाई की और 2001 में 26 साल की उम्र में प्रतिष्ठित नीलामी घर क्रिस्टी में अपना करियर शुरू किया।

खेल नीलामी में जाने से पहले, सागर ने कला नीलामी की दुनिया में अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट आयोजित किए, जिसमें उनकी विशेषज्ञता और वाक्पटुता उजागर हुई।

