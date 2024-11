IPL 2025 Auction: बाएं हाथ के 2 विदेशी तेज और 2 स्पिनरों को जोड़कर खुश आकाश अंबानी?, हम बोल्टी और टॉपली को लाना चाहते थे और बाजी मारी, देखें वीडियो

Highlights बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष सात स्थान में से हमारे चार स्थान पहले से ही तय थे। हमने दो दिन की नीलामी के अंत में इसे हासिल कर लिया है। नए तेज गेंदबाज अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं।

IPL 2025 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मेगा नीलामी में अपने गेंदबाजी संयोजन को ठीक करने की रणनीति से उतरी मुंबई इंडियन्स (एमआई) के मालिक आकाश अंबानी ने कहा कि पांच बार की चैम्पियन टीम बायें हाथ के दो विदेशी तेज गेंदबाजों और दो विदेशी स्पिनरों को अपने साथ जोड़कर उत्साहित है। मुंबई इंडियन्स न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को वापस अपने पाले में लाने में सफल रही। इसके साथ ही उसने इंग्लैंड के बाएं हाथ के गेंदबाज रीस टॉपले, भारत के दीपक चाहर और अफगानिस्तान के युवा गेंदबाज अल्लाह गजांफर के साथ-साथ न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजी हरफनमौला मिचेल सेंटनर को टीम में शामिल किया।

"𝘠𝘰𝘶𝘳 (𝘧𝘢𝘯𝘴) 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘰 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘹𝘵𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘩𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘔𝘶𝘮𝘣𝘢𝘪 𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢𝘯𝘴 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘪𝘵 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘳" 💙



