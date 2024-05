SRH vs RR: क्वालीफायर-2 आज, पावरप्ले का गेम बेहद महत्वपूर्ण, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन अपने धमाकेदार आगाज के लिए चर्चा में रही। पिछले कुछ मैचों में सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड के लगातार शून्य पर आउट होने के कारण टीम को झटका लगा है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की स्विंग होती गेंदों के आगे हेड बेबस नजर आए हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 24, 2024 10:15 AM