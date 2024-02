IPL 2024: केकेआर ने श्रीलंका के तूफानी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को टीम में शामिल किया, जानिए फुल स्क्वॉड

Highlights केकेआर ने श्रीलंका के तूफानी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को टीम में शामिल किया गस एटकिंसन के प्रतिस्थापन के रूप में दुष्मंथा चमीरा को नामित किया चमीरा 50 लाख रुपये के बेस मूल्य पर केकेआर में शामिल होंगे

TATA Indian Premier League IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के आगामी सीजन के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन के प्रतिस्थापन के रूप में दुष्मंथा चमीरा को नामित किया है। चमीरा 50 लाख रुपये के बेस मूल्य पर केकेआर में शामिल होंगे। गस एटकिंसन को मिनी ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये में टीम के साथ जोड़ा गया था।

