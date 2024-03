IPL 2024: धोनी के सीएसके के कप्तान पद से हटने पर प्रशंसक हुए भावुक, सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया

Highlights महेंद्र सिंह धोनी ने गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कप्तानी छोड़ दी रुतुराज गायकवाड़ को आईपीएल टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया इस घोषणा पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक यूजर ने इसे 'एक युग का अंत' बताया

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 से पहले, महेंद्र सिंह धोनी ने गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कप्तानी छोड़ दी। सीएसके के आधिकारिक हैंडल से एक्स को यह घोषणा की गई कि भारतीय सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को आईपीएल टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। सीएसके ने एक्स पर घोषणा की, "आधिकारिक बयान: एमएस धोनी ने रुतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी।"

सीएसके ने एक बयान भी जारी किया जिसमें लिखा है, "एमएस धोनी ने टाटा आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रुतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। रुतुराज 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग हैं और उन्होंने आईपीएल में 52 मैच खेले हैं।" बयान में कहा गया, "टीम आगामी सीज़न के लिए उत्सुक है।"

क्रिकेट प्रेमियों और एमएस धोनी के प्रशंसकों ने इस घोषणा पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'एक युग का अंत' बताया। एक प्रशंसक ने टिप्पणी की, "आखिरी बार उनसे कप्तानी की उम्मीद थी, लेकिन।" एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, “सीएसके के कप्तान के रूप में सुश्री धोनी के लिए एक युग का अंत! खेल की किंवदंती।”

वहीं एक भावुक प्रशंसक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, “आपको आईपीएल से ठीक एक दिन पहले इसकी घोषणा क्यों करनी पड़ी, @एमएसधोनी ?? क्या यह उन प्रशंसकों के साथ अन्याय नहीं है जिन्होंने आपको फिर से सीएसके का नेतृत्व करते देखने के लिए पूरे साल इंतजार किया।''

OFFICIAL STATEMENT: MS Dhoni hands over captaincy to Ruturaj Gaikwad. #WhistlePodu#Yellove