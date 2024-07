Highlights पाकिस्तानी पत्रकार पर भड़के हरभजन सिंह धोनी और रिजवान की तुलना करने पर आड़े हाथों लिया लताड़ लगाते हुए कहा कि आजकल आप क्या स्मोकिंग कर रहे हैं?

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को गुस्सा बहुत जल्द आता है। हाल ही में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की तुलना पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से कर दी। इस पर हरभजन भड़क गए। हरभजन ने धोनी और रिजवान की तस्वीर पोस्ट करने वाले पत्रकार को आड़े हाथों लिया।

दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार फरीद खान ने धोनी और रिजवान की तस्वीर पोस्ट करने के बाद अपने फॉलोवर्स से पूछा था कि दोनों में से कौन बेहतर है। हरभजन ने पाकिस्तानी पत्रकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि आजकल आप क्या स्मोकिंग कर रहे हैं?

हरभजन ने कहा, "आजकल आप क्या स्मोकिंग कर रहे हैं? यह कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। भाईयो इसको बताओ। धोनी बहुत आगे हैं रिजवान से, यहां तक ​​कि अगर आप रिजवान से पूछेंगे तो वह आपको इसका ईमानदार जवाब देगा। मुझे रिजवान पसंद है, वह अच्छा खिलाड़ी है। यह तुलना गलत है। धोनी आज भी विश्व क्रिकेट में नंबर 1 हैं। स्टंप के पीछे उनसे बेहतर कोई नहीं।"

What r u smoking nowadays ???? What a silly question to ask . Bhaiyo isko batao . DHONI bhut aage hai RIZWAN se Even if u will ask Rizwan he will give u an honest answer for this . I like Rizwan he is good player who always play with intent.. but this comparison is wrong. DHONI… https://t.co/apr9EtQhQ4