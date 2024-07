Zimbabwe vs India: गिल की कप्तानी में धोनी के चेले ने किया डेब्यू, जानिए कौन हैं यह खिलाड़ी

Highlights तुषार देशपांडे का जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ डेब्यू आईपीएल में चेन्नई के लिए कर चुके हैं अच्छा प्रदर्शन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी-20 में गेंदबाजी चुनी

Zimbabwe vs India: भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के चेले ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। आपने इन्हें आईपीएल में महेंद्र सिंह की चेन्नई सुपर किंग्स टीम में बतौर गेंदबाज देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे इस खिलाड़ी का जब बुरा वक्त चल रहा था, तब महेंद्र सिंह धोनी ने इन पर भरोसा दिखाया और लगातार मैच खिलाए।

