SRH vs RCB: क्लासेन के शतक पर भारी पड़ी कोहली की सेंचुरी, आरसीबी की 8 विकेट से जीत, प्लेऑफ की दौड़ में मुंबई इंडियंस से निकली आगे

Highlights कोहली ने 63 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से क्लासेन ने 51 गेंदों में 104 रन बनाए थे प्ले ऑफ की रेस में RCB मुंबई इंडियंस को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ गई है

SRH vs RCB IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ प्ले ऑफ की रेस में वह मुंबई इंडियंस को पछाड़कर अब चौथे स्थान पर आ गई है। अंक तालिका में मुंबई और बेंगलुरु के अब 14-14 अंक हैं, लेकिन आरसीबी अपने अच्छे नेट रन रेट की बदौलत मुंबई से आगे निकल गई है।

आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे। उन्होंने 63 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली। यह आईपीएल करियर का उनका छठा शतक था। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से क्लासेन (104 रन, 51 गेंद) ने भी शतक जड़ा, लेकिन कोहली के सेंचुरी क्लासेन के शतक पर पारी पड़ी।

आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एक ही मैच में दोनों टीमों की तरफ से शतक लगा हो। कोहली के अलावा कप्तान फाफ डु प्लेसी ने 47 गेंदों में 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

A marvellous victory by the @RCBTweets



They win by 8 wickets and add two all important points to their tally.@imVkohli leads the chase with a fantastic 💯



Scorecard - https://t.co/stBkLWLmJS#TATAIPL#SRHvRCB#IPL2023pic.twitter.com/JxTtK5llfl