IPL 2023: पंजाब किंग्स से बेयरस्टो आउट, इस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को किया साइन, बिग बैश लीग में 450 से अधिक रन

Highlights आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने से रोक दिया है। टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स प्लेऑफ़ में जगह बनाने में विफल रही। पंजाब किंग्स ने 2022 की नीलामी में 6.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

IPL 2023: पंजाब किंग्स से जॉनी बेयरस्टो बाहर हो गए। इस बीच पंजाब किंग्स ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट को साइन किया है। बेयरस्टो को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग लेने से रोक दिया है।

Matthew Short had a stunning season with both bat and bowl in the recent edition of BBL. Can he play a big role for Punjab Kings in IPL 2023?#MatthewShort#PunjabKings#BBL12#IPL2023pic.twitter.com/vwWWBlOp2n