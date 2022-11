IPL 2023: पंजाब किंग्स में बदलाव शुरू, कप्तान के साथ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और सहायक कोच नियुक्त, टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और पूर्व आस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जुड़े

Highlights पंजाब किंग्स ने कप्तान मयंक अग्रवाल को हटाकर शिखर धवन को नया कप्तान नियुक्त किया है। अनिल कुंबले की जगह ट्रेवर बेलिस को नया कोच बनाया गया है। भारत के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने वापसी की है।

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम में बदलाव शुरू हो गया है। पंजाब किंग्स ने कप्तान मयंक अग्रवाल को हटाकर शिखर धवन को नया कप्तान नियुक्त किया है। आईपीएल 2008 में शुरुआत के बाद से पंजाब 2014 में फाइनल में पहुंचा लेकिन पिछले चार सत्र में प्लेआफ में भी जगह नहीं बना सका है।

कुछ माह पहले अनिल कुंबले की जगह ट्रेवर बेलिस को नया कोच बनाया गया है। इंग्लैंड को 2019 वनडे विश्व कप और केकेआर को दो आईपीएल खिताब दिलाने वाले कोच बेलिस को अनिल कुंबले की जगह दी गई है। पंजाब किंग्स ने भारत के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को एक साल के अंतराल के बाद आगामी सत्र के लिए फिर से बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है।

जाफर 2019 से 2021 तक पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच थे लेकिन उन्होंने 2022 की नीलामी से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब किंग्स ने पिछले साल पावर हिटिंग कोच मार्क वुड की सेवाएं ली थी। जाफर की हालांकि अब पंजाब की टीम में वापसी हुई है।

पंजाब किंग्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जाफर को बल्लेबाजी कोच नियुक्त करने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, ‘‘जिसका था बेसब्री से इंतजार। हमारे बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर।’’ पूर्व आस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन 2023 इंडियन प्रीमियर लीग से पहले पंजाब किंग्स से सहायक कोच के तौर पर जुड़ गये हैं।

पंजाब की फ्रेंचाइजी ने महान भारतीय अनिल कुंबले की जगह विश्व कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस को नया मुख्य कोच नियुक्त करने के बाद 44 वर्षीय हैडिन को टीम से जोड़ा है। हैडिन और बेलिस दोनों सनराइजर्स हैदराबाद में भी साथ ही थे। हैडिन आस्ट्रेलिया के लिये 66 टेस्ट, 126 वनडे और 34 टी20 मैच खेल चुके हैं।

कुंबले के अलावा टीम ने सहायक कोच जोंटी रोड्स और गेंदबाजी कोच डेमियन राइट का अनुबंध भी नहीं बढ़ाया था। रोड्स 2020 चरण से पहले पंजाब की टीम से जुउ़े थे जबकि राइट इसके एक साल बाद आये थे। टीम पिछले तीन सत्र में प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना सकी है, तो प्रबंधन ने कुंबले का अनुबंध नहीं बढ़ाने के अलावा सहयोगी स्टाफ के सदस्यों से भी अलग होने का फैसला किया।

पंजाब की टीम बेलिस के मार्गदर्शन में पहला आईपीएल खिताब जीतने की उम्मीद लगाये हैं। पंजाब किंग्स के पास 32.2 करोड़ होंगे। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल, ओडियन स्मिथ, वैभव अरोड़ा, बेनी हॉवेल, ईशान पोरेल, अंश पटेल, प्रेरक मांकड़, संदीप शर्मा, रितिक चटर्जी को रिलीज कर दिया है।

(इनपुट एजेंसी)