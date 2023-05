IPL 2023 Points Table: 16 अंक के साथ पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ रेस से बाहर, जानें पर्पल और ऑरेंज कैप किसके पास

Highlights गत चैंपियन गुजरात टाइटन्स (जीटी) के पहले से ही 16 अंक हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम दूसरे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चौथे स्थान पर है।

IPL 2023 Points Table: आईपीएल 2023 सीजन रोमांच से कम नहीं रहा है। 10 टीमें इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए क्रिकेट के मैदान पर जूझ रही हैं। जैसे-जैसे मैच तेज होते जा रहे हैं और उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई।

आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में सारा फोकस इस सीजन के बुखार की पिच पर होगा। गत चैंपियन गुजरात टाइटंस की टीम पहले पायदान पर है। चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम दूसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस, जो धीमी शुरुआत के बाद ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चौथे स्थान पर है।

आरसीबी की टीम 5वें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स की टीम छठे स्थान पर है। कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को छह विकेट से शिकस्त दी। चेन्नई को छह विकेट पर 144 रन पर रोकने के बार केकेआर 18.3 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

All eyes 👀 on the 𝙋𝙤𝙞𝙣𝙩𝙨 𝙏𝙖𝙗𝙡𝙚!



At the end of Match 6️⃣1️⃣ of #TATAIPL 2023, here’s how the Points Table stands! 🙌



Which position is your favourite team on currently? 🤔 pic.twitter.com/WWqob5cAA1 — IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023

केकेआर की 13 मैचों में यह छठी जीत है और टीम 12 अंक के साथ अगर-मगर के प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। सीएसके का अंतिम लीग मैच शनिवार को दिल्ली में घर से बाहर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा। अगर सीएसके शनिवार को अपना फाइनल मैच हार जाती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे।

.@ybj_19 tops the Fantasy Charts with 1125 points at the end of Match 6️⃣1️⃣ of #TATAIPL 2023 👌🏻



How many among these did you have in your Fantasy Team 🤔🤔



Visit https://t.co/C4oa4xTCN1 to make your Fantasy Team now! pic.twitter.com/Wiv5UkSKjp — IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023

केकेआर 7वें स्थान पर है और उसके प्लेऑफ़ चरण में जगह बनाने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके 13 मैचों में केवल 12 अंक हैं और एक गेम हाथ में है। वे जो सबसे अच्छा हासिल कर सकते हैं वह 14 अंक तक पहुंच सकता है लेकिन यह प्लेऑफ़ चरण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

.@faf1307 dons the @aramco Orange cap at the end of Match 6️⃣1️⃣ of #TATAIPL 2023 🙌



Meanwhile @rashidkhan_19 is leading the wicket-tally & is the @aramco Purple Cap holder 👏 pic.twitter.com/MikmeGCSt4 — IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2023

आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त बनाए रखी। डु प्लेसिस ने आईपीएल 2023 सीज़न का अपना 7 वां अर्धशतक बनाया और रविवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) पर 112 रन की विशाल जीत दर्ज की। RCB के कप्तान के अब 12 मैचों में 7 अर्द्धशतक और 154.27 के स्ट्राइक-रेट के साथ 631 रन हैं।

आरआर के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रविवार दोपहर आरसीबी के खिलाफ डक स्कोर करने के बाद 13 मैचों में 1 शतक और 4 अर्द्धशतक के साथ 575 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। सीएसके के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे केकेआर के खिलाफ 28 गेंदों में 30 रन बनाकर 13 मैचों में 498 रन बनाकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।

From bouncing back in style to dedicating a special win on the occasion of Mother's Day 🤗



Michael Bracewell & @WayneParnell relive @RCBTweets' remarkable & joyous Jaipur win 👌👌



Full Interview 🎥🔽 #TATAIPL | #RRvRCBhttps://t.co/ukdRmGpsPFpic.twitter.com/l3nZOXQb0f — IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2023

रिंकू सिंह और कप्तान नितीश राणा की केकेआर जोड़ी शानदार अर्धशतकों के बाद 8वें और 9वें स्थान पर पहुंचकर अपनी टीम को जीत की ओर ले गई। रिंकू के अब 13 मैचों में 407 रन हो गए हैं जबकि राणा के 13 मैचों में 405 रन हो गए हैं। पर्पल कैप की रेस में वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर केकेआर के ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आईपीएल 2023 पर्पल कैप तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

चक्रवर्ती ने अब इस सीजन में 13 मैचों में 19 विकेट लिए हैं। चक्रवर्ती ने तीन अन्य गेंदबाजों- मुंबई इंडियंस के पीयूष चावला (तीसरे स्थान पर), जीटी के मोहम्मद शमी (चौथे स्थान पर) और सीएसके के तुषार देशपांडे (छठे स्थान पर) के साथ 19 विकेट लिए हैं। जीटी लेग स्पिनर राशिद खान 12 मैचों में 23 विकेट लेकर पर्पल कैप पर कायम हैं, जबकि आरआर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल 13 मैचों में 21 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं।