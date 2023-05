नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को रविवार रात गुजरात टाइटंस से मिली हार के साथ ही आईपीएल के मौजूदा सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली चार टीमों के नाम तय हो गए हैं। गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स का नाम पहले से ही प्लेऑफ में पक्का हो गया था। वहीं, कल रात के मैच में आरसीबी की हार ने उसे लीग से बाहर कर दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल-2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई।

दरअसल, गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच मैच से पहले कल ही दिन में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराकर अपने अंको की संख्या 16 पर पहुंचाई थी। ऐसे में 14 अंकों पर रह गई आरसीबी के सामने हर हाल में जीत हासिल करने की चुनौती थी। टीम का रनरेट मुंबई इंडियंस से बेहतर था। ऐसे में अगर आरसीबी की गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत हुई होती तो मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो जाता। बहरहाल, ऐसा नहीं हुआ और आरसीबी को बाहर होना पड़ा।

प्लेऑफ की चार टीमों के नाम तय होने के साथ ये भी तय हो गया है कि क्वालीफायर और एलिमिनेटर में किस टीम का किससे मुकाबला होना है। गुजरात टाइटंस लीग चरण में 20 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए प्लेऑफ में पहुंचा है। ऐसे में टीम मंगलवार को पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी जबकि दूसरी ओर मुंबई इंडियंस का सामना बुधवार को एलिमिनेटर में लखनऊ सुपरजाइंट्स से होगा।

