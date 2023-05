IPL 2023: धीमी ओवर गति के चलते केकेआर के कप्तान नीतीश राणा पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना

Highlights लीग ने अपने एक बयान में बताया कि नीतीश राणा पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कहा- आईपीएल की आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था केकेआर ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपनी IPL प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है

कोलकाता: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा पर सोमवार को ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लीग ने एक बयान में कहा कि आईपीएल की आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, इसलिए राणा पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सोमवार की रात, रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर बाउंड्री के साथ एक विशेषज्ञ फिनिशर होने की अपनी प्रतिष्ठा में इजाफा किया क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को पांच विकेट से हराकर आईपीएल प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है।

कप्तान राणा के अर्धशतक और आंद्रे रसेल के कारनामों के बाद रिंकू की 10 गेंदों में नाबाद 21 रन की पारी खेली, जिससे केकेआर अपने घरेलू मैदान पर 180 रन का पीछा पूरा करने में सफल रहा। वरुण चक्रवर्ती ने अपने गेंदबाजी में अगुवाई करते हुए 26 रन देकर 3 विकेट लिए। केकेआर ने धीमी विकेट पर बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनने के बाद पीबीकेएस को सात विकेट पर 179 रन पर रोक दिया।

