RRvsCSK: चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, दोनों टीमों की प्लेइंग-XI में हुआ एक-एक बदलाव

मुंबई: आईपीएल 2022 का 68वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में चेन्नई ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों के बीच लीग चरण का यह आखिरी मुकाबला है। आज के मैच में दोनों टीमों के बीच बदलाव देखने को मिले हैं। राजस्थान में नीशम की जगह हेटमायर प्लेइंग इलेवन में आए हैं। वहीं सीएके में शिवम दूबे की जगह अंबाती रायडू को शामिल किया गया है।

राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल का यह सीजन अच्छा बीता है। टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें राजस्थान को 8 मुकाबलों में जीत और 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में टीम 16 अंक के साथ तीसरे नंबर बनी हुई है। राजस्थान अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में कामयाब होती है तो वह लीग चरण में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सफर का अंत करेगी।

जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईएपील 2022 सीजन अच्छा नहीं बीता। टीम को 13 मुकाबलों में से 9 में हार का सामना करना पड़ा है जबकि केवल चार मैच जीतने में वह कामयाब रही है। आज के मैच के बाद सीएसके का इस सीजन का सफर समाप्त हो जाएगा। टीम जीत के साथ आईपीएल के इस सीजन को समाप्त करना चाहेगी।

