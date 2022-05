IPL 2022: बेंगलोर ने पंजाब और हैदराबाद को प्लेऑफ से किया बाहर, आरसीबी ने गुजरात को 8 विकेट से हराया, कप्तान पंड्या की टीम 20 अंक के साथ नंबर एक

Highlights बेंगलोर के कप्तान फाफ ने 38 गेंद में 44 रन की पारी खेली। बेंगलोर ने पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लऑफ मुकाबले से बाहर कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने धमाका कर दिया।

IPL 2022: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की। इस सीजन में दूसरी बार 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप की। पंजाब के खिलाफ 118 रन जोड़े थे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (16 अंक) की टीम 14 मैच खेलते हुए 8 जीत और 6 हार के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस (20 अंक) 14 मैच खेलते हुए 10 जीत और 4 हार के साथ नंबर एक है। विराट कोहली ने 54 गेंद में 73 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

That's that from Match 67 as #RCB win by 8 wickets and are now 4th on the #TATAIPL Points Table.



