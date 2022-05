IPL 2022: आखिरी ओवरों में गेंदबाजी से घबराते नहीं, हरियाणा के लिए खेलने वाले पटेल ने कहा-‘डेथ ओवर विशेषज्ञ’ की अपनी उपाधि के साथ पूरा न्याय किया

Highlights डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी की विविधता का बखूबी प्रयोग किया है। पिछले दो तीन साल से मुझे इसका इंतजार था। हरियाणा के लिये आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करता रहा हूं और इसे बड़े स्तर पर करना चाहता था।

IPL 2022: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आखिरी ओवरों में गेंदबाजी से घबराते नहीं है बल्कि उनका कहना है कि मैच दर मैच वह इन अत्यधिक दबाव वाले पलों का सामना करना चाहते हैं। घरेलू क्रिकेट में हरियाणा के लिए खेलने वाले पटेल ने डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी की विविधता का बखूबी प्रयोग किया है।

लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ उन्होंने ‘डेथ ओवर विशेषज्ञ’ की अपनी उपाधि के साथ पूरा न्याय किया। उन्होंने लखनऊ पर 14 रन से मिली जीत के बाद कहा ,‘मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकूंगा या नहीं, मैं नहीं जानता और मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस तरह के हालात से बार बार गुजरना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं।’

. @RCBTweets seal a spot in the #TATAIPL 2022 Qualifier 2! 👏 👏 @faf1307 & Co. beat #LSG by 14 runs in the high-scoring Eliminator at the Eden Gardens, Kolkata. 👍 👍 Scorecard ▶️ https://t.co/cOuFDWIUmk #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/mOqY5xggUT

उन्होंने कहा ,‘पिछले दो तीन साल से मुझे इसका इंतजार था। मैं हरियाणा के लिये आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करता रहा हूं और इसे बड़े स्तर पर करना चाहता था। मैं खुद को उन हालात में बार बार देखना चाहता हूं। कई बार अच्छा प्रदर्शन कर सकूंगा तो कई बार नहीं भी होगा।’’

पटेल ने कहा ,‘कई मैचों में पराजय भी हाथ लगेगी लेकिन चलता है। बस चुनौतियों से कतराना नहीं है।’ पटेल ने लखनऊ के खिलाफ दो ओवरों में सिर्फ आठ रन दिये। उन्हें 18वें ओवर में गेंद सौंपी गई तब लखनऊ को 41 रन बनाने थे और क्रीज पर केएल राहुल तथा मार्कस स्टोइनिस थे। पटेल ने कहा ,‘मैं नर्वस था। इस तरह के समीकरण पर कोई भी नर्वस होगा। मैंने सोचा कि वाइड यॉर्कर से काम नहीं चलेगा। इन बल्लेबाजों का विकेट लेना है और स्टोइनिस सीमा पर कैच दे बैठे।’

💬 💬 "Haven't seen many better innings than ​the one Rajat played.​"​



DO NOT MISS: @imVkohli chats with the man of the moment, Rajat Patidar, after @RCBTweets' win over #LSG in Eliminator. 👏 👏 - By @RajalArora



Full interview 📹 🔽 #TATAIPL | #LSGvRCBhttps://t.co/ofEtg6I3Udpic.twitter.com/TG8weOuZUo