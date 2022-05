IPL 2022 Eliminator: इंदौर के रजत का धमाल, बटलर, राहुल और डिकॉक क्लब में शामिल, 2022 में शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी

Highlights पाटीदार ने 54 गेंद में 12 चौकों और सात छक्कों से नाबाद 112 रन की पारी खेली। दिनेश कार्तिक (नाबाद 37) के साथ पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 6.5 ओवर में 92 रन की अटूट साझेदारी की। आरसीबी की टीम अंतिम पांच ओवर में 84 रन बटोरने में सफल रही।

IPL 2022 Eliminator: मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार ने इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में धमाल कर दिया। पाटीदार मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर और सुपर जाइंट्स के लोकेश राहुल तथा क्विंटन डिकॉक शतक जड़ चुके हैं।

रजत पाटीदार के करियर के पहले शतक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ चार विकेट पर 207 रन बनाए। पाटीदार ने 54 गेंद में 12 चौकों और सात छक्कों से नाबाद 112 रन की पारी खेली। उन्होंने विराट कोहली (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 और दिनेश कार्तिक (नाबाद 37) के साथ पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 6.5 ओवर में 92 रन की अटूट साझेदारी की।

पाटीदार और कार्तिक ने डेथ ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की जिससे आरसीबी की टीम अंतिम पांच ओवर में 84 रन बटोरने में सफल रही। बारिश के कारण यह मुकाबला लगभग 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ लेकिन ओवरों में कोई कटौती नहीं की गई।

सुपर जाइंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद मोहसिन खान (25 रन पर एक विकेट) ने पहले ही ओवर में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी (00) को विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच कराके टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। कोहली और पाटीदार दोनों ने दुष्मंता चमीरा पर चौके मारे।

पाटीदार ने आवेश खान का स्वागत लगातार दो चौकों के साथ किया और फिर कृणाल पंड्या की लगातार गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का मारा। आरसीबी ने पावर प्ले में एक विकेट पर 52 रन बनाए। कोहली हालांकि आवेश की उछाल लेती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थर्ड मैन पर मोहसिन को आसान कैच दे बैठे जिससे पाटीदार के साथ उनकी 66 रन की साझेदारी का अंत हुआ।

कोहली ने 24 गेंद का सामना करते हुए दो चौके मारे। पाटीदार पर कोहली के आउट होने का असर नहीं पड़ा और उन्होंने आवेश पर छक्का जड़ दिया और फिर कृणाल की गेंद पर एक रन के साथ 28 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। ग्लेन मैक्सवेल (09) ने रवि बिश्नोई पर छक्का जड़ा लेकिन कृणाल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में एविन लुईस को आसान कैच थमा दिया।

महिपाल लोमरोर (14) ने चमीरा पर लगातार दो चौकों के साथ 12वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया लेकिन बिश्नोई की गेंद पर एक्सट्रा कवर पर राहुल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। दिनेश कार्तिक इसके बाद भाग्यशाली रहे जब दो रन के निजी स्कोर पर मोहसिन की गेंद पर राहुल ने उनका कैच टपका दिया। पाटीदार ने 16वें ओवर में बिश्नोई को निशाना बनाया।

