IPL 2022: टूट गया दिल, पकड़ ढीली कर दी, प्लेऑफ से बाहर होने पर बोले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, कहा-टिम डेविड पर डीआरएस नहीं लिया, चूक गए...

IPL 2022: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी लीग मैच में पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्लेआफ में जगह बना ली। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी थी।

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि उनकी टीम को बेहतर रणनीति और उस पर बेहतर अमल करने की जरूरत थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने सात विकेट पर 159 रन बनाये जो मुंबई ने पांच गेंद बाकी रहते बना डाले। पंत ने कहा ,‘मैच में अधिकांश समय हम अच्छी स्थिति में थे लेकिन उस स्थिति में पहुंचकर हमने पकड़ ढीली कर दी। पूरे टूर्नामेंट में ऐसा होता आया है।

बात दबाव की नहीं बल्कि रणनीति बेहतर होने और उस पर बेहतर अमल की है।’ उन्होंने कहा ,‘पूरे टूर्नामेंट में इसकी कमी खली है। हमने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है और अगले साल मजबूत टीम के रूप में वापिस आयेंगे।’

मुंबई के बल्लेबाज टिम डेविड के विकेट के पीछे लपके जाने पर डीआरएस नहीं लेने के बारे में उन्होंने कहा ,‘मुझे लगा था कि गेंद बल्ले से लगी है लेकिन सर्कल में खड़े सभी लोग इसे लेकर आश्वस्त नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या करना है और आखिर में रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया।’

पहले गेंदबाजी के कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करते हुए मुंबई के गेंदबाजों ने दिल्ली को सात विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। बुमराह ने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाये। जवाब में मुंबई के बल्लेबाजों ने पांच गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिय।

