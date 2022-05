IPL 2022: चार बार की चैंपियन सीएसके, 14 मैच, 4 जीत और 10 हार, मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग बोले-2022 में कई मैच करीबी थे, लेकिन जीत नहीं सके...

Highlights चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया। रविंद्र जडेजा चोट के कारण टीम से भी बाहर हो गए। सत्र में करीबी मैचों में जीत दर्ज करने के लिये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी।

IPL 2022: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रदर्शन 2022 में बेहद खराब रहा। चार बार की चैंपियन टीम सीएसके को केवल 4 मैच में ही जीत मिली। 14 मैच खेलते हुए 10 में हार का सामना करना पड़ा।सीएसके का अभियान नौंवे स्थान पर समाप्त हुआ। सीएसके में कप्तान भी बदले गए।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया। लेकिन वह फेल हुए। बीच टूर्नामेंट से हटाकर फिर से धोनी को कप्तान बनाया गया। जडेजा चोट के कारण टीम से भी बाहर हो गए। धोनी भी कुछ नहीं कर सके।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग को लगता है कि उनकी टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में करीबी मैचों में जीत दर्ज करने के लिये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। फ्लेमिंग ने राजस्थान रॉयल्स से सीएसके को मिली पांच विकेट की हार के बाद कहा, ‘‘हमारे कई मैच ऐसे रहे जो करीबी थे लेकिन हम उनमें जीत दर्ज करने के लिये अच्छा नहीं कर सके। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस सत्र में ऐसा ही रहा जिससे हम क्वालीफाई नहीं कर सके। ’’ उन्होंने साथ ही कहा कि टीम पिछले सत्र की तरह नहीं खेल सकी जिसमें कई नये खिलाड़ी भी थे। फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘जब आप नये चक्र की शुरूआत करते हो तो आपके पास कई नये खिलाड़ी होते हैं और यह परीक्षा लेने वाला हो सकता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछले चार वर्षों के प्रदर्शन को जारी नहीं रख सके जो सचमुच चुनौती थी। ’’ फ्लेमिंग को हालांकि लगता है कि इस सत्र का प्रदर्शन लीग के अगले चरण के लिये खिलाड़ियों के लिये उत्प्रेरक की तरह काम करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास फॉर्म में चल रहे कुछ खिलाड़ी नहीं थे जो हमें जीत दिला सकें और लय बनाये रखें। हमारे पास बेहतर करने का मौका था लेकिन सच्चाई यही है कि हम सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई नहीं कर सके और यह अगले साल के लिये उत्प्रेरक का काम करेगा। ’’