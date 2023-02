International League T20: मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, पोलार्ड और राशिद कप्तानी में फेल!, एमआई केप टाउन-एमआई अमीरात फाइनल रेस से बाहर

Highlights मुंबई इंडियंस की सहयोगी टीम इंटरनेशनल लीग टी20 और साउथ अफ्रीका टी20 लीग से बाहर हो गई है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एमआई केपटाउन का सबसे बुरा हाल रहा है। टीम ने 10 मैच में 3 जीत और 7 हार के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा। टीम के पास केवल 13 अंक रहा।

International League T20: पांच बार आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है। मुंबई इंडियंस की सहयोगी टीम इंटरनेशनल लीग टी20 और साउथ अफ्रीका टी20 लीग से बाहर हो गई है। फाइनल में टीम नहीं खेलेगी। एमआई अमीरात टीम की कप्तानी कीरोन पोलार्ड और एमआई केप टाउन नेतृत्व राशिद खान कर रहे थे।

साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एमआई केपटाउन का सबसे बुरा हाल रहा है। टीम ने 10 मैच में 3 जीत और 7 हार के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा। टीम के पास केवल 13 अंक रहा। 29वें मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स ने MI केपटाउन को 76 रनों से हराकर घरेलू सेमीफाइनल में टिकट पक्का किया।

एमआई अमीरात टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में गोल्फ जाइंट्स की टीम 18.1 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाकर बाजी मार ली। एमआई अमीरात टीम 10 मैच में 5 जीत और 4 और एक ड्रा के साथ 11 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही।

Rashid Khan and Kieron Pollard will captain their MI franchises in the SA20 and ILT20 respectively pic.twitter.com/sWbPV5zNKb — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 2, 2022

कप्तान जेम्स विंस ने अपनी शानदार पारी से गल्फ जायंट्स को आईएलटी20 के क्वालीफायर 2 में एमआई एमिरेट्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दिलाई। पहले इंटरनेशनल लीग टी20 के फाइनल में गल्फ जाइंट्स का सामना अब डेजर्ट वाइपर्स से होगा। जीत के लिए 168 रनों का पीछा करते हुए जायंट्स ने अच्छी शुरुआत की।

ओपनर विंस और क्रिस लिन ने पावरप्ले के अंदर पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। लिन 14 गेंदों में 24 रन बनाकर डीजे ब्रावो के खिलाफ पावरप्ले की आखिरी गेंद पर आउट हुए। गल्फ जायंट्स ने कॉलिन डी ग्रैंडहोम (10), गेरहार्ड इरास्मस (12) और शिमरोन हेटमायर (0) को सस्ते में गंवा दिया, लेकिन कप्तान जेम्स विंस ने दूसरे छोर को संभाले रखा।

डेविड विसे 10 गेंदों की अपनी पारी में खतरनाक दिखे, उन्होंने 15 रन बनाए। हालांकि नामीबियाई खिलाड़ी को राशिद खान ने 16वें ओवर में आउट कर दिया। लेकिन विंस ने दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 11 गेंद शेष रहते जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया। विंस ने 56 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 83 रन बनाए।

एमआई अमीरात के लिए, अफगानी फजलहक फारूकी और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए, जबकि डीजे ब्रावो और ट्रेंट बाउल्ट ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। पहली पारी में, एक प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर, गल्फ जायंट्स MI अमीरात के शीर्ष क्रम को तोड़ने में सफल रहे।

हालाँकि, कप्तान कीरोन पोलार्ड ने एक अर्धशतक के साथ कदम रखा क्योंकि MI ने ILT20 के दूसरे क्वालीफायर में जायंट्स के खिलाफ 167/5 पोस्ट किया। एमआई एमिरेट्स ने यहां अपना आखिरी मैच आंद्रे फ्लेचर (4) को पारी के दूसरे ओवर में गंवा दिया।

कीरोन पोलार्ड और निकोलस पूरन ने पारी को स्थिर करने की कोशिश की क्योंकि दोनों वेस्टइंडीज ने 5 वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। पोलार्ड 35 गेंदों पर 57 * रन बनाकर अपनी टीम के लिए शीर्ष स्कोरर बने रहे, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जबकि पूरन ने 25 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, जिसमें तीन कैच छूटे और अंततः 18 वें ओवर में आउट हो गए।

गल्फ जायंट्स के लिए, क्रिस जॉर्डन और डेविड विसे ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कार्लोस ब्रैथवेट ने 1 विकेट लिया। इससे पहले, गल्फ जाइंट्स के कप्तान जेम्स विन्स ने इंटरनेशनल लीग टी20 के दूसरे क्वालीफायर में एमआई अमीरात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला गया था।