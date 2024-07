India Women vs South Africa Women one-off Test: 4 दिन, 1279 रन, 26 विकेट, एक दोहरा और 3 शतक, दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज पर 1-0 से कब्जा, राणा ने झटके 10 विकेट

Highlights India Women vs South Africa Women LIVE Score, Day 4 one-off Test: भारत ने दूसरी पारी में 37 रन बनाकर बाजी मार ली। India Women vs South Africa Women LIVE Score, Day 4 one-off Test: 4 दिन में 1279 रन बने। इस दौरान 26 विकेट गिरे। India Women vs South Africa Women LIVE Score, Day 4 one-off Test: तीन मैचों की वनडे सीरीज 5 जुलाई से शुरू हो रही है।

India Women vs South Africa Women LIVE Score, Day 4 one-off Test: भारतीय महिला टीम ने टी20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। टी20 में 3-0 से हराने के बाद एकमात्र टेस्ट में 10 विकेट से बुरी तरह से हराया। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज 5 जुलाई से शुरू हो रही है। भारत और अफ्रीका टेस्ट में रनों की बारिश देखने को मिली। भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 603 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 266 और दूसरी पारी में 373 रन बनाए। भारत ने दूसरी पारी में 37 रन बनाकर बाजी मार ली। 4 दिन में 1279 रन बने। इस दौरान 26 विकेट गिरे।

मैच के दौरान एक दोहरा शतक और तीन शतक लगे। स्मृति मंधाना ने शतक लगाए। इसके बाद शेफाली वर्मा ने तेज दोहरा शतक मारे और चौके और छक्के की बारिश कर दी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने शतक लगाए। मैच के दौरान 6 अर्धशतक लगे। स्नेह राणा ने दोनों पारी में 10 विकेट लिए।

भारतीय महिला टीम ने एकमात्र टेस्ट मैच में सोमवार को यहां चौथे और आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से शिकस्त दी। भारतीय जीत में शेफाली वर्मा और स्नेह राणा का अहम योगदान रहा। शेफाली ने पहली पारी दोहरा शतक जड़ा जबकि राणा ने 77 रन देकर आठ विकेट चटकाये।

शेफाली की 197 गेंद में 205 रन और पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना (149) के साथ 292 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने छह विकेट पर 603 रन पर पारी घोषित की। टीम ने राणा की शानदार फिरकी के दम पर दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को 266 रन पर समेट दी। भारत ने पहली पारी में 337 रन की बढ़त लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन करया।

दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान लॉरा वुलवार्ट (122) और पूर्व कप्तान सुने लुस (109) की शतकीय पारियों के बाद मध्यक्रम की बल्लेबाज नादिने डि क्लर्क की 61 रन की पारी के दम पर 373 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 37 रन का लक्ष्य दिया।

शुभा सतीश (नाबाद 13) और शेफाली (नाबाद 24) ने 9.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के जीत की औपचारिकता पूरी की। भारतीय टीम ने इससे पहले तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम किया था। दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 श्रृंखला का आगाज पांच जुलाई से होगा।

Edged and taken!



Shubha Satheesh takes a sharp low catch at first-slip 👌👌



South Africa lose their 8th wicket.



Follow the match ▶️ https://t.co/4EU1Kp6YTG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/LDYR5uCeme — BCCI Women (@BCCIWomen) July 1, 2024

राणा ने पहली पारी में 77 रन देकर आठ विकेट चटकाए। दूसरी पारी में 111 रन देकर 2 विकेट झटके। राणा का यह प्रदर्शन भारत की नीतू डेविड (53 रन पर आठ विकेट) और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर (66 रन पर आठ विकेट) के बाद महिला टेस्ट की एक पारी में तीसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।