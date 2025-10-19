INDW vs ENDW: महिला विश्वकप में भारत की लगातार तीसरी हार, 4 रन से जीत के साथ इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंची

इंग्लैंड द्वारा दिए गए 289 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 284 रन ही बना सकी।

By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 22:32 IST2025-10-19T22:25:43+5:302025-10-19T22:32:17+5:30

INDW vs ENDW: India suffers third consecutive defeat in Women's World Cup, England reach semi-finals with 4-run win | INDW vs ENDW: महिला विश्वकप में भारत की लगातार तीसरी हार, 4 रन से जीत के साथ इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंची

INDW vs ENDW: महिला विश्वकप में भारत की लगातार तीसरी हार, 4 रन से जीत के साथ इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंची

INDW vs ENDW: आईसीसी महिला विश्वकप में रविवार को भारतीय टीम को इंग्लैंड से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड इस जीत के साथ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जबकि भारतीय महिला टीम की यह लगातार तीसरी हार है। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 289 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 284 रन ही बना सकी। 

भारत अचानक मैच अपने हाथ से निकल जाने से स्तब्ध रह गया। स्मृति मंधाना (88 रन) पूरी तरह नियंत्रण में थीं, हरमनप्रीत किसी (70 रन) मिशन पर तैनात कप्तान की तरह दिख रही थीं, दीप्ति (50 रन) शुरुआत से ही आक्रामक थीं, फिर भी वे पीछे रह गईं। ऐसा लग रहा था कि वे वनडे में अपने अब तक के सबसे बड़े सफल लक्ष्य का पीछा करके इतिहास रच देंगे। लेकिन यह बात बस ख्याब बनकर रह गई। 

Open in app
टॅग्स :ICC Women's World CupIndiaEnglandआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपभारतइंग्लैंड