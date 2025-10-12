INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर कूटा, महिला वनडे विश्व कप में बना डाला अपना सर्वोच्च स्कोर

ICC Women’s ODI World Cup 2025: भारत ने रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान महिला एकदिवसीय विश्व कप का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के अर्धशतकों और मध्यक्रम के योगदान से टीम ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आठ विकेट पर 317 रन के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रविवार को महिला 50 ओवर के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम द्वारा 300 से अधिक रन बनाने का यह पहला मौका था।

330 ऑलआउट बनाम ऑस्ट्रेलिया (2025)

317/8 बनाम वेस्टइंडीज (2022)

284/6 बनाम वेस्टइंडीज (2013)

281/3 बनाम इंग्लैंड (2017)

स्मृति मंधाना आखिरकार 66 गेंदों में 80 रनों की तेज पारी के साथ विश्व कप में पहुंचीं, जबकि प्रतीका (75 रन, 96 गेंदें) ने बेहतरीन सहायक भूमिका निभाई। इस जोड़ी ने शुरुआती विकेट के लिए 155 रन जोड़े और भारत को आदर्श मंच दिया।

हरलीन (38 रन), हरमनप्रीत (38 रन), जेमिमाह (33 रन) और ऋचा (32 रन) ने अच्छी शुरुआत की, जिससे भारतीय टीम 330 के आंकड़े तक पहुंचा सकी। एनाबेल सदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने चतुराई से अपनी गति में बदलाव करते हुए बल्लेबाजों के अनुकूल सतह पर 5 विकेट लिए।