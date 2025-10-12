ICC Womens World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्डकप में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। कंगारू महिला टीम ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा किया। एलिसा हीली के शानदार 142 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 331 रनों के इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसमें लिचफील्ड, पेरी और गार्डनर का योगदान रहा।

पेरी चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गईं, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए अपनी टीम की मदद की, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ी लड़खड़ा रही थी। सलामी बल्लेबाजों ने तेज़ी से 85 रन जोड़े और फिर हीली और पेरी के बीच एक और साझेदारी हुई। पेरी के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद भारत ने विकेट लेकर वापसी की, लेकिन हीली ने संयम बनाए रखा।

उन्होंने शानदार 100 रन बनाए और उसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रन गति को और तेज़ कर दिया। उनके आउट होने के बाद अमनजोत ने लगातार गेंदों पर गार्डनर और मोलिनक्स को आउट कर दिया, लेकिन पेरी और किम गार्थ के धैर्य ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। भारत के लिए श्री चराणी ने सर्वाधिक तीन विकेट चटाकाए। जबकि अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा को दो-दो सफलताएं मिलीं।

इससे पहले फॉर्म में लौटी स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) के बीच पहले विकेट की 155 रन की साझेदारी की मदद से भारत ने सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाबेल सदरलैंड ने पांच विकेट चटकाए।