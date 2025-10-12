IND vs AUS: एलिसा हीली ने महिला वनडे विश्व कप में भारत के खिलाफ किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया

एलिसा हीली 142 रन बनाकर आउट हुईं। उन्होंने केवल 107 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 3 छक्के लगाए गए। 

October 12, 2025

ICC Women’s ODI World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने महिला वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के खिलाफ किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया।

रविवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में कप्तान बनने के बाद अपना छठा वनडे शतक जड़ने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज 142 रन बनाकर आउट हुईं। उन्होंने केवल 107 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 3 छक्के लगाए गए। 

हीली ने 2013 में चार्लोट एडवर्ड्स के 109 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, जब इंग्लैंड की मौजूदा कोच ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शतक बनाया था।

महिला वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के खिलाफ सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया-पश्चिम) - 142 (2025)
चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड-डब्ल्यू) - 109 (2013)
कैरेन रोल्टन (ऑस्ट्रेलिया-पश्चिम) - नाबाद 107 (2005)
जेनेट ब्रिटिन (इंग्लैंड-डब्ल्यू) - 100 (1993)
जिल केनारे (ऑस्ट्रेलिया-डब्ल्यू) - 98 (1982)

