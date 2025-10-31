INDW vs AUSW 2025: शानदार जीत, तिरंगे का परचम लहराते रहो?, सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में समूचे खेल जगत ने कहा-शबाश...

Highlights हरमनप्रीत कौर (88 गेंद में 89 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिये 167 रन की साझेदारी की। आस्ट्रेलिया का विश्व कप में लगातार 15 जीत का अपराजेय अभियान भी खत्म हो गया। शानदार जीत। शानदार प्रदर्शन जेमिमा रौड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर।

नवी मुंबईः सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में देश के समूचे खेल जगत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की है जिसने महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके आस्ट्रेलिया पर यादगार जीत दर्ज की। जेमिमा रौड्रिग्स ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद 127 रन बनाकर भारत को तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचाया। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 गेंद में 89 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिये 167 रन की साझेदारी की। इसके साथ ही आस्ट्रेलिया का विश्व कप में लगातार 15 जीत का अपराजेय अभियान भी खत्म हो गया।

𝗪𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗸, 𝗳𝘁. 𝗝𝗲𝗺𝗶𝗺𝗮𝗵 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝘂𝗲𝘀 😎



She said Navi Mumbai is #TeamIndia's home and proved it with an innings of a lifetime to seal a spot in the #Final. 🔥



— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025

जीत के लिये 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने नौ गेंद बाकी रहते पांच विकेट पर 341 रन बनाये । तेंदुलकर ने जीत के बाद एक्स पर लिखा ,‘‘ शानदार जीत। शानदार प्रदर्शन जेमिमा रौड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी से मैच को जीवंत बनाये रखा।’’ उन्होंने आगे लिखा ,‘‘ तिरंगे का परचम लहराते रहो।’’

भारत के पूर्व कोच और महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने लिखा ,‘‘ आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बेहतरीन जीत । जेमिमा रौड्रिग्स का संयम और ताकत से भरा जबर्दस्त प्रदर्शन । यह पारी परिपक्वता और आत्मविश्वास की बानगी देती है ।’’ भारतीय पुरूष टीम की विश्व कप 2011 में खिताबी जीत के नायक रहे युवराज सिंह ने लिखा ,‘‘ कुछ जीत स्कोरबोर्ड के आंकड़ों से भी ऊपर होती है और यह उनमे से एक है ।’’

उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ जब पूरी दुनिया देख रही थी और काफी दबाव था , ऐसे में हरमनप्रीत कौर ने असल कप्तान की तरह संयम और दृढता से भरी पारी खेली । वहीं जेमिमा रौड्रिग्स ने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली । अपने खेल पर और एक दूसरे पर भरोसे के दम पर यह साझेदारी बनी ।

📽️ Raw reactions after an ecstatic win 🥹



The #WomenInBlue celebrate a monumental victory and a record-breaking chase in Navi Mumbai 🥳



— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025

सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत और अब र्फाइनल पर नजरें ।’’ भारत का सामना अब फाइनल में रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा । पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर इरफान पठान ने कहा ,‘‘ भारतीय महिला टीम की इस पारी को देखना सुखद रहा । जेमिमा रौड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर का शानदार प्रदर्शन । रिचा घोष की पारी भी अहम रही ।’’ खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा ,‘‘ यह भारत की नारीशक्ति है ।’’