काठमांडू: भारत के मोंटी देसाई को नेपाल की पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमवार को नेपालक्रिकेट एसोसिएशन (सीएएन) ने इसकी घोषणा की है। सीएएन ने कहा, मोंटी देसाई, भारत के एक बहुत ही अनुभवी उच्च प्रदर्शन कोच, को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।

