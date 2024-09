Indian T20 squad against Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टी20 टीम की घोषणा की, वरुण चक्रवर्ती की वापसी, मयंक यादव को बुलाया गया

Highlights बांग्लादेश और भारत के बीच टी20 श्रृंखला 6 अक्टूबर से शुरू होगी मयंक यादव को पहली बार भारत की टीम में शामिल किया गया है जबकि वरुण चक्रवर्ती की तीन साल बाद टीम में वापसी हुई है

Indian T20 squad against Bangladesh announced: बीसीसीआई ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। मयंक यादव को पहली बार भारत की टीम में शामिल किया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती की तीन साल बाद टीम में वापसी हुई है। टी20 टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे। संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर चुना गया है। टीम में सबसे उल्लेखनीय नाम तेज गेंदबाज मयंक यादव का है, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2024) में अपनी तेज गति से बल्लेबाजों को परेशान किया था।

एलएसजी के लिए खेलते हुए, यादव ने चार मैचों में 12.14 की औसत और 6.98 की इकॉनमी से सात विकेट लिए, इससे पहले कि चोटों ने उन्हें बाकी सीज़न के लिए बाहर कर दिया। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने टी20 के महाकुंभ में अपने आगमन की घोषणा शानदार अंदाज़ में की, क्योंकि उन्होंने लखनऊ की पीबीकेएस पर 21 रन की जीत में चार ओवरों में 3/27 की शानदार गेंदबाजी की।

परिणामस्वरूप, यादव को आईपीएल में अपने पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद उन्होंने आरसीबी के खिलाफ अपने अगले नेट गेम में भी प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया और चार ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे उनकी टीम ने बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइजी को 28 रन से हरा दिया।

